Ф'юрі пытался поцеловать россиянина на дуэли взглядов перед поединком
Бой состоится 11 апреля
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
11 апреля состоится поединок Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Перед боем состоялась дуэль взглядов, где «Цыганский король» чуть не поцеловал будущего оппонента, чем смог рассмешить соперника.
Напомним, что Фьюри планирует 3 мегабоя в 2026 году.
