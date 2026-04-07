Денис Седашов

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что для него приоритетным является поединок против соотечественника Энтони Джошуа(29-4, 26 KO), а не завоевание новых титулов. Боец подчеркнул, что это противостояние должно состояться ради болельщиков. Слова приводит The Ring.

По словам Фьюри, он уже достиг всех спортивных вершин и теперь стремится только к масштабным боям.

На этом этапе карьеры мне нужны максимально большие бои. У меня были все пояса, я достиг того, чего хотел. Мне нужен не титул, а бой с Энтони Джошуа. Этот поединок должен был состояться в течение последних 10 лет, но не состоялся. Все ждут. Уверен, что смогу победить Джошуа, а потом будет реванш. Тайсон Фьюри

Напомним, что поединок запланирован на 11 апреля и состоится в Великобритании.