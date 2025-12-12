Фьюри не считает отсутствие поединка с Джошуа катастрофой
Тайсон признался, что и так заработал солидные деньги
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что не будет считать катастрофой, если так и не проведет бой с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). «Цыганского короля» цитирует vringe.com:
Я так не думаю. Я был у вас 20 лет и заработал кучу б***ских миллионов. Если я не подерусь снова – я счастлив, очень счастлив, и вы должны быть тоже счастливы, потому что я вышел из этого целым и невредимым, все еще хорошо выгляжу, все еще способен зажечь и заставить всех быть счастливыми. Это то, что я делаю – я делаю людей счастливыми, я приношу радость!
