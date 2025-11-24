Британский тренер Питер Фьюри в интервью Boxing Now поделился мыслями о противостоянии Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:

Если бы ты был на месте Джошуа, ты бы согласился на этот бой? Да. Почему бы и нет? Кто-то предлагает тебе 50-80 миллионов, что ты сделаешь против кого-то вроде Джейка Пола? Конечно, он согласится.

Люди говорят, что это плохо для бокса, что его наследие будет разрушено. Послушай, если бы он здесь тренировался со мной, и он получил такое предложение, я бы сказал: «Да, соглашайся». Конечно, ты бы согласился, лишних денег не бывает.

Я не даю (Полу) ни единого шанса. У Джошуа были свои недостатки, но ты говоришь о двукратном чемпионе мира, человеке, который может тебя потрясти.