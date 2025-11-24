Фьюри о бое Джошуа с Джейком Полом: «Люди говорят, что его наследие будет разрушено…»
Питер считает, что у блогера нет ни единого шанса
около 1 часа назад
Британский тренер Питер Фьюри в интервью Boxing Now поделился мыслями о противостоянии Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:
Если бы ты был на месте Джошуа, ты бы согласился на этот бой? Да. Почему бы и нет? Кто-то предлагает тебе 50-80 миллионов, что ты сделаешь против кого-то вроде Джейка Пола? Конечно, он согласится.
Люди говорят, что это плохо для бокса, что его наследие будет разрушено. Послушай, если бы он здесь тренировался со мной, и он получил такое предложение, я бы сказал: «Да, соглашайся». Конечно, ты бы согласился, лишних денег не бывает.
Я не даю (Полу) ни единого шанса. У Джошуа были свои недостатки, но ты говоришь о двукратном чемпионе мира, человеке, который может тебя потрясти.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.