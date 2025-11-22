Денис Седашев

Британский экс-чемпион мира Карл Фроч резко высказался о Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, что тот соглашается на большие гонорары, поскольку понимает — его карьера приближается к завершению. Слова приводит Seconds Out.

Фроч напомнил, что еще после разгрома от Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) предупреждал о кризисе Джошуа:

Я говорил год назад, что для Эй Джея это конец. Он больше не вернет себе прежнюю уверенность. У него ее давно нет — ни веры, ни амбиций. Карл Фроч

По словам Фроча, в супертяжелом весе появилось новое поколение боксеров, и Джошуа уже не выглядит конкурентоспособным:

Смотрите, кто поднимается: Мозес Итаума и другие молодые ребята. Я не ставлю Джошуа в один ряд с перспективными тяжеловесами, которые могут сильно ударить. Его время прошло. Карл Фроч

Фроч также подчеркнул, что Джошуа пытается извлечь максимум из карьеры, пока это возможно:

Эй Джей просто зарабатывает деньги — и это нормально. Он получит огромный гонорар и продолжит свой путь к отступлению, сражаясь с Джейком Полом. Карл Фроч

Джошуа ответил, проводил ли спарринги с Усиком в своём последнем лагере.