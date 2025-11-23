Дейна Уайт прокомментировал бой Джошуа – Пол: «Это плохая идея, но все будут смотреть»
Президент UFC назвал поединок рискованным
около 1 часа назад
Президент UFC Дейна Уайт высказал свое мнение о будущем поединке между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 КО).
В посте на X, опубликованном Happy Punch, глава организации поделился честной оценкой боя:
Господи Иисусе. Это действительно плохая идея, но знаете что — многие посмотрят этот “фильм”. Вы же знаете, чего все ждут. Думаю, наконец все получат то, чего так долго ждали.
