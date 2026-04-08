Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о недопонимании с отцом из-за решения вернуться в бокс. Британца цитирует fightnews.info:

Когда-то нужно заканчивать, но для меня нет конца. Майк Тайсон недавно провел бой в 60 лет. Когда приходит конец? Помню, как Ларри Холмс говорил: «Никогда не уходи, чемпион, никогда не уходи». Эти ребята возвращались и демонстрировали, что это еще не конец. Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет. Арчи Мур проводил 15-раундовые бои после 40 лет. Это наркотик.

Мой отец просто хочет для меня всего наилучшего. Он хочет, чтобы я закончил карьеру и ушел. Если бы это было так легко, то я ушел бы еще за пять попыток до этого, но я не способен отпустить бокс. Это может повлиять на многое, в том числе на семью.

Мой отец утверждает, что не говорит со мной. Я считаю, что он пытается призвать меня больше не драться. Но бокс – это все, что мне было и будет известно.