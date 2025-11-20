Томми Фьюри (11-0, 4 KO) в своем Twitter ответил на критику Джейка Пола, который заявил, что британец отказался от реванша и гонорара в 15 миллионов долларов:

Ты предложил мне бой в Америке – стране, в которую я не могу попасть (из-за сотрудничества с гангстером Дэниэлом Кинаханом). И ты прекрасно это знаешь. Как удобно!

Предложи мне эту сумму за бой в любом другом уголке мира. И я буду там через 8 недель, чтобы заткнуть тебя и повторить то, что сделал в первом поединке. Папенькин сыночек? Если кто-то здесь сыночек, то это ты, чувак. Ведь именно я подарил тебе твоё первое поражение.