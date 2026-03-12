Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о гипотетическом поединке между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и легендарным американцем Майком Тайсоном (34-2-1, 24 KO) в их лучшие годы.

Британский боксер признался, что сделать выбор в таком противостоянии непросто, однако отдал предпочтение Тайсону. Слова приводит Boxing News.

Это сложный выбор, оба в расцвете сил? Я выберу своего парня, Майка [Тайсона]. Тайсон Фьюри

23 мая Усик проведет бой против кикбоксера Рико Верхувена, тогда как Фьюри 11 апреля должен встретиться на ринге с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

