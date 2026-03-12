Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для Daily Mail Boxing прокомментировал свое отсутствие в списке желаемых боев обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Усик вчера вечером назвал свои следующие три боя. Это Рико, затем победитель Вордли – Дюбуа, а затем третий бой против Тайсона Фьюри.

«Кто это назвал?»

Александр Усик.

«Отлично. Там нет Деонтея Уайлдера? Ух ты».

Нужно это изменить?

«Возможно. Возможно, он не изменил курс. Чаще всего, когда люди встречают меня, видят меня, появляется страх или что-то подобное. Но увидим.

Если это не произойдет, это не разрушит мои мечты. Я все еще здесь, независимо от того, здесь он или нет. Я здесь не ради этих ребят в дивизионе. Я здесь ради своей цели и того, чего хочу достичь в жизни и в этом бизнесе».

Бой Усика против звездного кикбоксера Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе.

Поединок Уайлдера против британца Дерека Чисоры состоится 4 апреля на The O2 Arena в Лондоне.

Ранее Уайлдер объяснил, почему сорвался его поединок с Усиком.