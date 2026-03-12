Денис Седашов

Донецкий Шахтер обыграл Лех в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча в Познани завершилась со счетом 1:3 в пользу украинского клуба.

Подопечные Арда Турана повели в счет на 36-й минуте. Кауан Элиас выполнил точную передачу на Марлона Гомеса, который реализовал свой момент, пробив с близкого расстояния.

Сразу после перерыва горняки удвоили преимущество. На 48-й минуте Невертон быстрее всех сориентировался на подборе в штрафной площадке и ударом по центру ворот отправил второй мяч в сетку.

Польская команда смогла отыграть один гол на 70-й минуте. Микаэль Исхак принял передачу от Жоэля Перейры и точно пробил в нижний левый угол.

Окончательный результат был установлен на 86-й минуте благодаря зрелищному голу. Исаке Силва в акробатическом прыжке нанес удар ножницами, с которым голкипер Бартуш Мрозек справиться не смог.

Лига Конференций. 1/8 финала. Первый матч

Лех — Шахтер — 1:3

Голы: Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Исаке Силва, 86 — Исхак, 70

Следующий матч команды сыграют 19 марта.

