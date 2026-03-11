Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о потенциальном третьем поединке с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Цитирует Фьюри boxingnews24.com.

«Я бы выиграл третий бой. Но дело в том, что я знаю: если он продержится до конца, я не получу решение в свою пользу.

Для меня это так, будто можно просто отдать ему победу еще до того, как мы начнем боксировать».