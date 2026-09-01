Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для Bloody Elbow прокомментировал поражение Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) в поединке за вакантный титул IBF против хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).

Что ты думаешь о поражении Итаума в бою с Хрговичем?

«Это бокс, такое случается».

Как думаешь, он вернется?

«Кто знает, увидим».

А ты бы сразился с Хрговичем?

«Если деньги правильные, я сражусь с кем угодно».

Поражение от Хрговича стало для Мозеса первым в его боксерской карьере – до этого Итаум не проигрывал даже в любителях.

У Фьюри есть несколько кандидатов на замену Джошуа, менеджер Тайсона подтвердил это