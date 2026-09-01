Ф'юрі ответил, готов ли он провести бой против Хрговича
Цыганский король поставил одно условие
Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для Bloody Elbow прокомментировал поражение Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) в поединке за вакантный титул IBF против хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).
Что ты думаешь о поражении Итаума в бою с Хрговичем?
«Это бокс, такое случается».
Как думаешь, он вернется?
«Кто знает, увидим».
А ты бы сразился с Хрговичем?
«Если деньги правильные, я сражусь с кем угодно».
Поражение от Хрговича стало для Мозеса первым в его боксерской карьере – до этого Итаум не проигрывал даже в любителях.
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