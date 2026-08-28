Владимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) для Boxing News 24 поделился мыслями по поводу организации поединка против экс-чемпиона Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

«У нас есть несколько кандидатов на замену, но лично я не думаю, что, если бы мне пришлось принимать решение, это произошло бы. Думаю, всё решится само собой. Тайсон выйдет на ринг в ноябре – против Энтони Джошуа или "Веселого зелёного великана". Он будет драться».

Ранее Тайсон сказал, что вероятно, бой против Джошуа не состоится. После этого аналитик Гарет Дэвис заявил, что Тайсон проведет бой в тот же день в США, если поединок против Джошуа сорвется.

Сообщалось, что Джошуа и Фьюри должны отбоксировать 20 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден».

Напомним, брат Фьюри раскрыл планы Цыганского короля на ноябрь.