Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) признался, что вообще не готовился к поединку против эксчемпиона UFC Франсиса Нганну. Слова приводит ALF Global.

Британский боксер пояснил, что воспринимал этот бой лишь как развлекательное шоу, а не серьезное спортивное противостояние.

Нет, я не готовился к бою с ним не потому, что считал его плохим боксером. Я знал, что он хороший боксер, но для меня в боксе есть разные уровни. Так что если я дерусь с чемпионом мира, то понимаю – это чемпион мира, все в порядке. Но когда участвуешь в выставочном поединке... Это же не был настоящий бой, понимаешь, о чем я говорю? В моем представлении это был не бой, а просто выставочное выступление, игра. Для него, для Нганну, это было: «Аааа, большой бой, я дерусь с Тайсоном Фьюри!» А для меня это было развлечением, игрой, понимаешь? Тайсон Фьюри

Напомним, в октябре 2023 года Фьюри победил Нганну раздельным решением судей, несмотря на то, что в третьем раунде оказался в нокдауне.

Кто бьет сильнее? Фьюри назвал самого мощного панчера между Уайлдером и Нганну.