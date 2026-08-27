Кто бьет сильнее? Фьюри назвал самого мощного панчера между Уайлдером и Нганну
Британский боксер отдал безоговорочное предпочтение американцу
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) оценил силу удара Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Британский боксер отметил, что удар американца остается недосягаемым. Слова приводит ALF Global.
Нганну — сильный парень, здоровый парень, но он не бьет так, как Уайлдер. Ни в коем случае.
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