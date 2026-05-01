Фьюри проведет разминочный бой перед мегабоем с Джошуа? Ответил промоутер Тайсона
«Цыганский король» решил пойти по пути Эй Джея
15 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) намерен провести ещё один восстановительный бой перед мегафайтом с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
Как для The Ring сообщил промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен, Фьюри собирается провести еще один бой после апрельского поединка с Арсланбеком Махмудовым, в котором он победил единогласным решением судей.
«Я думаю, что Фьюри, наверное, захочет провести промежуточный бой. Давайте посмотрим, что произойдет.
Эй Джей проведет свой поединок, и я вполне уверен, что Тайсон тоже устроит промежуточный бой. Он об этом просит, и мы посмотрим, к чему придем».
25 июля Эй Джей будет биться с Кристианом Пренгой перед ожидаемым поединком с Фьюри в конце года.
Ранее сообщалось, что Усик больше не претендует на бой с Фьюри.
