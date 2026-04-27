«Это произойдет»: Турки Аль аш-Шейх объявил о соглашении по поводу боя Фьюри — Джошуа
Поединок состоится осенью
около 1 часа назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх фактически подтвердил организацию мегабоя между британскими суперзвездами супертяже в категории — Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
По словам чиновника, стороны уже достигли официального согласия и подписали соглашения.
Моим друзьям в Великобритании – это произойдет. Все подписано.
Ожидается, что самое громкое противостояние британского бокса состоится осенью 2026 года в Эр-Рияде.
