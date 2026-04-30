Владимир Кириченко

Чемпион WBO в супертяжелом дивизионе британец Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) считает, что он способен победить обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Думаешь, ты можешь победить Александра Усика сейчас?

«Да, я думаю, что у меня есть способности, чтобы победить его».

Это безумие, не так ли?

«Это безумие, я понимаю, что это безумие.

Нет, я думаю, что номер два должен говорить, что он может победить номер один.

Да. Я думаю, что у меня есть способности, и я никоим образом не пытаюсь сказать, что это будет легко и я его разгромлю. Это будет тяжело. Серьезно.

Но одна вещь, которую вы знаете обо мне, это то, что я в каждую минуту, каждую секунду каждого раунда буду сосредоточен. У меня есть всё необходимое, чтобы победить его. Просто смогу ли я это реализовать?».

Бои мечты против Фьюри и Усика реально могут состояться в этом году?

«Да. На 100%. Если я выиграю у Даниэля, то мы понимаем, как будет развиваться ситуация, особенно с учетом возможного третьего боя Фьюри и Усика. С Эй Джеем другая ситуация, мы понимаем, что с ним происходит.

Но если я выиграю у Дюбуа и сохраню свой титул чемпиона мира, то если вы хотите организовать бой Усик – Фьюри, вы захотите добавить ещё одну изюминку. Это должен быть ещё один титул чемпиона мира. Так что попробуйте отобрать его у меня».

Поединок Вордли и Дюбуа пройдет 9 мая.

