Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) поделился впечатлениями от поединка между Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 KO) и Дереком Чисорой (36-14, 23 KO). Британец признался, что увиденное вызвало у него тревогу относительно собственной спортивной формы и дальнейшей карьеры. Слова приводит Boxing News.

Фьюри отметил, что оба боксера значительно потеряли в кондициях, что стало для него неприятным открытием.

К тому моменту, как в субботу начнется мой бой, я буду вне ринга уже 16 месяцев. В 37 лет 16 месяцев — это долгий срок. Мне есть о чем подумать наедине с собой и посмотреть, в каком я состоянии. Когда я на днях смотрел на Деонтея и Чисору, мне было тяжело на это смотреть. Это было грустно. Сердце разрывалось. Я никогда в жизни не видел, чтобы двое мужчин так сильно сдавали, как они двое. Я думаю: не я ли следующий? Это что, ждет и меня? Я сказал ребятам: если в моем бою я буду хотя бы на 10% таким же никчемным, как они, выведите меня в поле и застрелите. Сдайте меня в утиль.

Стало известно, где и когда может состояться мегафайт между Джошуа и Фьюри.