Фьюри рассказал подробности о гуманитарном поясе WBC, который будет стоять на кону в бою с Вахом
Победитель получит уникальную награду, символизирующую бескорыстную помощь детям
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) поделился новыми подробностями о специальной награде World Boxing Council METTA Humanitarian Belt. Этот гуманитарный пояс будет вручен победителю его поединка против польского ветерана Мариуша Ваха (39-13, 20 KO).
Британец отметил, что специальная награда учреждена для отметки боксеров, которые своей деятельностью оказывают положительное влияние на жизнь других людей. Пояс вдохновлен тайским понятием Metta, что означает доброжелательность, сострадание и бескорыстную заботу о других.
По словам Фьюри, все собранные в ходе этой благотворительной инициативы средства будут направлены в фонд Ray Foundation, который помогает детям в тайском городе Паттайя.
Напомним, Фьюри пообещал Турки стать абсолютом в дивизионе Усика.
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