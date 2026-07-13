Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) поделился новыми подробностями о специальной награде World Boxing Council METTA Humanitarian Belt. Этот гуманитарный пояс будет вручен победителю его поединка против польского ветерана Мариуша Ваха (39-13, 20 KO).

Британец отметил, что специальная награда учреждена для отметки боксеров, которые своей деятельностью оказывают положительное влияние на жизнь других людей. Пояс вдохновлен тайским понятием Metta, что означает доброжелательность, сострадание и бескорыстную заботу о других.

По словам Фьюри, все собранные в ходе этой благотворительной инициативы средства будут направлены в фонд Ray Foundation, который помогает детям в тайском городе Паттайя.

Напомним, Фьюри пообещал Турки стать абсолютом в дивизионе Усика.