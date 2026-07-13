Владимир Кириченко

Президент UFC Дэйна Уайт для Boxing News 24 рассказал, что знает место проведения мегафайта между экс-чемпионами мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), но отказался называть его.

«Послушайте, если бы я был готов это объявить, я бы вам сказал. Опять же, еще в Борнмуте я говорил, что знаю, где пройдет бой».

Когда у Дэйны спросили, где именно состоится поединок, он улыбнулся и ответил:

«Я знаю».

Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года. Перед этим звезды тяжелого веса проведут промежуточные поединки: Энтони – против Кристиана Пренги, Тайсон – против Мариуша Ваха.

Напомним, Турки хочет, чтобы бой Фьюри – Джошуа в Лондоне начался в удобное для США время.