Фьюри пообещал Турки стать абсолютом в дивизионе Усика
«Цыганский король» стремится стать лидером хевивейта
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжёлом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) записал видеообращение к главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейху.
«Турки, я здесь, брат. Я упорно работаю. Биг Мак возвращается! Я снова верну себе корону, никто не сможет меня остановить. Я – тот самый. Бог на моей стороне. Поехали!».
37-летний Тайсон проведёт следующий бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира Мариуша Ваха (39-13, 20 КО) 24 июля в Паттайе, Таиланд.
Также Фьюри и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) подписали контракт на бой в четвёртом квартале 2026 года. До этого Энтони также проведет промежуточный бой – против Кристиана Пренги.
Напомним, Турки хочет, чтобы бой Фьюри – Джошуа в Лондоне начался в удобное для США время.