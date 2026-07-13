Свитолина замкнула топ-10 рейтинга WTA, Костюк расположилась рядом
Ястремская продолжает терять позиции
около 4 часов назадПодписаться в
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 13 июля.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 10-е место. Марта Костюк поднялась на 11-е – это ее личный рекорд.
Наибольший прогресс среди украинских теннисисток в топ-500 продемонстрировала Анастасия Соболева, которая поднялась на 58 позиций вверх и заняла 191-е место.
Третьей ракеткой мира стала американка Джессика Пегула. Победительница Wimbledon Линда Носкова поднялась на 7-е место.
Рейтинг WTA по состоянию на 13 июля:
1. Арина Соболенко – 8550
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8143
3 (4). Джессика Пегула (США) – 6301
4 (7). Кори Гауфф (США) – 5649
5. Мирра Андреєва – 5293
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 5168
7 (12). Линда Носкова (Чехия) – 5119
8 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 4539
9 (6). Аманда Анисимова (США) – 4353
10 (8). Элина Свитолина (Украина) – 4351
11 (13). Марта Костюк (Украина) – 3926
52 (53). Александра Олейникова (Украина) – 1049
56 (77). Дарья Снигур (Украина) – 1038
59 (66). Ангелина Калинина (Украина) – 1018
61 (55). Юлия Стародубцева (Украина) – 1017
74 (67). Даяна Ястремская (Украина) – 935
136 (145). Вероника Подрез (Украина) – 553
191 (249). Анастасия Соболева (Украина) – 399
255 (257). Катарина Завацкая (Украина) – 283
451. Елизавета Котляр (Украина) – 129
Напомним, Носкова выиграла Wimbledon-2026, победив в финале Мухову.