WBC презентовала первый гуманитарный пояс, его получит победитель боя Фьюри – Вах
Президент организации рассказал об этом титуле
около 3 часов назадПодписаться в
Всемирный боксерский совет (WBC) представил первый гуманитарный пояс WBC Metta. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Титул получит победитель поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и экс-претендентом Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).
Пояс вдохновлен тайской концепцией เมตตา (Metta) – что означает любовь, сострадание, доброжелательность и бескорыстную заботу о других.
Гуманитарный пояс WBC Metta будет отмечать людей, чьи действия значительно улучшили жизнь других, и отражать неизменную преданность WBC принципам социальной ответственности.
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об этом поясе.
«Дух Метта идеально отражает то, что мы стремимся отметить этим историческим признанием. Тайсон Фьюри продемонстрировал, что истинное величие чемпиона измеряется не только победами на ринге, но и состраданием, щедростью и искренней преданностью улучшению жизни других».
Поединок состоится на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд, в пятницу, 24 июля. Все деньги от продажи билетов будут переданы местным благотворительным организациям.
Напомним, Фьюри пообещал Турки стать абсолютом в дивизионе Усика.