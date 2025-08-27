Денис Седашов

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) стал свидетелем трагедии на ипподроме Картмел в Ланкашире. Во время третьего заезда лошадь, которой управлял жокей Алан Дойл, вышла из-под контроля, пробила ограждение и въехала в группу зрителей.

В результате инцидента двое посетителей получили травмы и были доставлены в больницу. К сожалению, 10-летний скакун Ви получил смертельную травму, и ветеринарам не удалось его спасти.

Фьюри находился на ипподроме, чтобы посмотреть выступление своей лошади Биг Джипси Кинга.

