Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) снова объединился со своим отцом и тренером Джоном после громкого конфликта, который произошел в прошлом году.

Тогда Джон Фьюри, многолетний наставник сына, был отстранен после подсказок в углу ринга во время боя Тайсона против Александра Усика (24-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В реванше с украинцем в декабре отец также не работал с командой — поединок завершился вторым подряд поражением британца.

Теперь же ситуация изменилась: в четверг Фьюри-старший снова вышел на ринг вместе с сыном. Тайсон поделился в Instagram видео тренировки на лапах.

