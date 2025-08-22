Тайсон Фьюри возобновил сотрудничество с отцом после громкого конфликта
Боксер провел тренировку вместе с Джоном
15 минут назад
Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) снова объединился со своим отцом и тренером Джоном после громкого конфликта, который произошел в прошлом году.
Тогда Джон Фьюри, многолетний наставник сына, был отстранен после подсказок в углу ринга во время боя Тайсона против Александра Усика (24-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В реванше с украинцем в декабре отец также не работал с командой — поединок завершился вторым подряд поражением британца.
Теперь же ситуация изменилась: в четверг Фьюри-старший снова вышел на ринг вместе с сыном. Тайсон поделился в Instagram видео тренировки на лапах.
