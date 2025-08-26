Донецкий Шахтер вышел на финальную стадию переговоров с бразильским Сантосом по поводу трансфера 18-летнего нападающего Луки Мейреллеса. Об этом сообщил журналист Фабио Сормани в социальной сети X.

Сантос принял предложение Шахтера, однако получит не всю сумму сделки, так как владеет только 70% экономических прав на футболиста. Бразильский клуб рассчитывает на 8,4 млн евро и хочет сохранить процент от будущей перепродажи. Шахтер, в свою очередь, предлагает процент от прибыли в случае последующей продажи игрока.

В текущем сезоне Мейреллес успел провести 8 матчей за первую команду Сантоса, отдав одну результативную передачу. В молодежном первенстве Бразилии U-20 он сыграл 13 поединков и забил 13 голов, чем привлек внимание европейских скаутов.

Контракт форварда с Сантосом действует до 31 декабря 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока в настоящее время составляет 1,5 млн евро.