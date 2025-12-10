Паркер сделал однозначный прогноз на бой Джошуа – Джейк Пол
Джозеф считает, что для блогера этот вызов будет не по силам
около 1 часа назад
Фото: Matchroom / MVP
Бывший чемпион WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался о бое Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Новозеландца цитирует vringe.com:
Это безумие, говорить, что Джейк Пол дерется с Энтони Джошуа. Надо сказать, что Джошуа будет для него слишком сильным. Он природный супертяжеловес, он был объединенным чемпионом мира, он сделал в боксе все. Нужно сказать, что он выйдет туда и нокаутирует его.
Александр Усик рассказал, сколько раундов пройдет бой Джошуа – Джейк Пол.