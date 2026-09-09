Бывший обладатель титула в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) рассказал, что готовит экс-абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (25-0, 16 KO) предложение, от которого он не сможет отказаться.

«Алексей, я знаю, ты говорил, что занят в ноябре, но я сейчас встречусь со своей командой и сделаю тебе безумное предложение, от которого ты не сможешь отказаться.

Потому что именно этим мы и занимаемся. Мы воплощаем всё в жизнь. Скоро увидимся, брат. В третий раз. Погнали. Александр – настоящий мужчина. Уважение».