Бой согласован? Фьюри опубликовал промо-постер трилогии с Усиком
Британец опубликовал постер будущего противостояния
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) опубликовал промо-постер третьего боя против бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО).
Ранее украинец согласился на предложение британца о проведении реванша.
Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин, время вернуть её. Последний танец воинов современного мира. Скоро.
Лапин: «Усик – не запасной вариант для Фьюри».