Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Instagram обратился к экс-абсолютному чемпиону мира в хэвивейте украинцу Александру Усику (25-0, 16 КО) относительно проведения третьего очного поединка.

«Похоже, Эй Джей снова наложил в штаны. Через 11 лет он наконец-то снова облажался. Так что теперь это может привести меня только к бою с Александром Усиком.

Александр, ты знаешь, что он слаб духом, кусок дерьма. Он никогда бы не осмелился сразиться с Цыганским королем, в отличие от тебя, кто имел смелость сделать это дважды. Дважды. И ты знаешь, насколько это тяжело.

Слушай, в прошлый раз решение судей было в твою пользу. Ну что ж, справедливо, поздравляю. Но давай сделаем это снова. Проведем реванш в ноябре.

Теперь мяч на твоей стороне, Александр. Ты хочешь сразиться со мной в этом году, в 2026-м, или уже ставишь точку? Дай мне знать, потому что я уже ищу нового соперника».