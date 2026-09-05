Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для BoxingNews заявил о желании провести трилогию с бывшим абсолютным чемпионом Александром Усиком (25-0, 16 КО), если не удастся организовать бой с экс-чемпионом Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).

«Еще один человек, о котором я забыл упомянуть ранее, когда говорил, – сенсей Джошуа – Александр. Я знаю, что он боец и храбрый человек, и у него сейчас нет запланированных поединков. Давайте проведем это в США. Здесь я получу справедливый результат. В этот раз все будет честно.

Александр, я Ахилл, и я жду тебя, сукин сын. Давай проведем третий бой в нашей трилогии. Если твой парень – чертов трус и желторотик, то я знаю, что у тебя хватит мужества, и ты знаешь, что я – самый большой гонорар, который ты когда-либо получишь.

Как и в прошлый раз, я сделаю это для тебя, Усик. Давай, кролик, давай. Я дам этому фрику еще несколько дней, а потом приду за тобой, парень. Я приду за тобой, сенсей. Давай!».