Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) проведет бой против экс-претендента на титул чемпиона мира Мариуша Ваха (39-13, 20 КО). Поединок состоится в пятницу, 24 июля, на Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд).

Встреча будет иметь благотворительный статус. Вырученные от продажи билетов средства передадут местным организациям, а Фьюри за этот бой получит первый «гуманитарный титул WBC».

Для британца поединок с Вахом станет промежуточным перед встречей с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Предыдущий бой Фьюри провел в апреле, победив Арсланбека Махмудова (21-3, 19KO).

Турки: «Пока что я еще не решил, где состоится бой Фьюри и Джошуа».