Денис Седашов

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), прокомментировал информацию о возможном переходе британского боксера под эгиду новой компании Zuffa Boxing.

Уоррен заверил, что его рабочие отношения с «Цыганским королем» остаются неизменными.

— Вы все еще являетесь промоутером Тайсона Фьюри, или он подписал контракт с Zuffa?

— Тайсон пока ни с кем не подписал контракт. У меня есть договоренность с ним, которая меня полностью, полностью устраивает. У нас есть деловые отношения, которые прекрасно работали и продолжают прекрасно работать. У меня нет никаких проблем.

— Недавно Фьюри выложил пост в Instagram, где написал «Тюрки – мой промоутер, пока я не закончу карьеру». О чем это он?

— Он о том, кто организовывал его последние несколько поединков. Именно оттуда шли средства. Ничего не изменилось.

Лас-Вегас – один из главных претендентов на проведение мегафайта Джошуа – Фьюри.