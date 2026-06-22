Турки: «Пока я ещё не решил, где состоится бой Фьюри и Джошуа»
Влиятельный промоутер еще не принял окончательного решения
около 3 часов назадПодписаться в
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что окончательного решения относительно места проведения поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и экс-владельцем титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пока нет.
«Пока что я еще не решил, где состоится бой, и буду работать над этим.
Некоторые люди придумывают истории об этом... Если хотите знать факты – получайте их от меня или от The Ring. Если хотите тратить свое время – слушайте других.
Думаю, вы проверяли меня все эти годы и знаете, что все, что я говорю, я делаю».
Ранее сообщалось, что Лас-Вегас является одним из главных претендентов на проведение боя между Джошуа и Фьюри.
Напомним, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.