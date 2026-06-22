Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что окончательного решения относительно места проведения поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и экс-владельцем титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пока нет.

«Пока что я еще не решил, где состоится бой, и буду работать над этим.

Некоторые люди придумывают истории об этом... Если хотите знать факты – получайте их от меня или от The Ring. Если хотите тратить свое время – слушайте других.

Думаю, вы проверяли меня все эти годы и знаете, что все, что я говорю, я делаю».