Денис Седашов

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).

Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира во второй легчайшей весовой категории Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО), который накануне освободил свои чемпионские пояса, сохранил за собой вторую позицию. Тройку лидеров замыкает Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО).

Главным изменением в десятке лучших стало появление Джарона Энниса (36-0, 32 КО). Новоиспеченный чемпион WBO и WBA в первом среднем весе ворвался в топ-10 после победы нокаутом над Ксандером Заясом (23-1, 13 КО). Эннис вытеснил из рейтинга Эмануэля Наваррете.

Директор команды Усика: «Он хочет сам решить, каким будет последний раздел его карьеры».