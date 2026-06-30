The Ring обновил рейтинг P4P: Усик сохранил позицию, Эннис вошёл в топ-10
Украинец занимает вторую позицию в рейтинге
около 1 часа назадПодписаться в
Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира во второй легчайшей весовой категории Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО), который накануне освободил свои чемпионские пояса, сохранил за собой вторую позицию. Тройку лидеров замыкает Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО).
Главным изменением в десятке лучших стало появление Джарона Энниса (36-0, 32 КО). Новоиспеченный чемпион WBO и WBA в первом среднем весе ворвался в топ-10 после победы нокаутом над Ксандером Заясом (23-1, 13 КО). Эннис вытеснил из рейтинга Эмануэля Наваррете.
Директор команды Усика: «Он хочет сам решить, каким будет последний раздел его карьеры».