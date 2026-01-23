Бывший тренер экс-чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) Дон Чарльз высказался о статусе обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), ответив на вопрос, можно ли считать украинца лучшим боксером своего поколения. Слова приводит Sky Sports Boxing.

Безусловно, да. Он победил всех. Конечно, можно спорить о втором бое с Фьюри — он мог закончиться по-разному. Но решение было принято в пользу Усика.

Да, он великий боец своего поколения. Этот парень — настоящий волшебник. Это действительно так.