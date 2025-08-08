Скандальный американский боксер Раян Гарсия (24-2, 20 КО) для The Ring заявил, что хочет устроить поединок против чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 KO).

«Я не знаю, что происходит с Теофимо Лопесом. Он молчит. Если он хочет драться, то может получить этот бой. Лично мне всегда нравился этот поединок. Наши стили хорошо сочетаются вместе.

Я всерьез верю, что нокаутировал бы его за счет моего выбора и количества ударов. Учитывая, как я наношу удары, я бы его пробил. Я однозначно его криптонит. Я давно хотел этот бой. Я открыт к любому вызову».