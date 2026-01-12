Гарсия проведет бой с чемпионом WBC Барриосом
Поединок состоится 21 февраля в Лас-Вегасе
около 4 часов назад
Американец Райан Гарсия (24-2, 20 КО), который ранее владел временным титулом WBC в легком весе, проведет следующий бой против действующего чемпиона мира WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).
Поединок запланирован на 21 февраля и состоится в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журнал The Ring.
