Денис Седашов

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший в интервью TMZ Sports рассказал, что ведутся активные обсуждения его сенсационного возвращения, и он «усердно работает» для возможного выхода на ринг.

Обсуждается, ведутся переговоры, это возможно… На данный момент всё идёт прекрасно. Я чувствую себя хорошо, тренируюсь каждый день и не могу дождаться 2026 года. Флойд Мейвезер

Ожидается, что перед возвращением на профессиональный ринг Флойд встретится в поединке с Майком Тайсоном в начале следующего года.

Мейвезер заговорил о полноценном камбэке в профессиональный бокс.