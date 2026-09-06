Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) в подкасте с Федором Смоловым заявил, что не стремился к проведению реванша против украинского чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) после поражения в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

На тот момент это был главный бой для меня. У него было два пояса, у меня было два пояса. Мы бились за абсолютного чемпиона. Бой не сложился, с моей стороны не получилось.

После боя он пошел влево, я пошел вправо. Но у меня никогда не было такого, чтобы я жил мыслью о реванше, только это думал. Зачем жалеть о поражении? Я ведь спортсмен. Я никогда не горел идеей реванша — если бы он состоялся, я бы его провел.