Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) во время подкаста с Федором Смоловым вспомнил спарринги с экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Владимиром Кличко и рассказал о полученном гонораре.

Боксер отметил, что отправился в тренировочный лагерь украинца в Майами по приглашению своего наставника.

Тренер мне говорит: «Владимира Кличко знаешь?». Я говорю: «Конечно». Он говорит: «Хочешь с ним поспаринговать?». Я говорю: «Конечно!». Мы через день сели на самолет, полетели в Майами, я отспаринговал, конечно, он мне накидал. Без всякой стеснительности скажу, что он меня просто не почувствовал. 2 или 3 раза мы поспаринговали, я ему ничего не смог сделать. Завершились спаринги, подходит ко мне тренер и дает деньги. Я спрашиваю, зачем, он сказал, что за спаринги. Там было 2500 долларов. То есть они нам всё оплатили: перелет, проживание, я поработал, и они еще заплатили за это? Я офигел. Я сказал тренеру, что могу не уезжать из лагеря, пусть он меня бьет и платит. Я за бои меньше получаю. А вообще я сам был готов заплатить, чтобы почувствовать опыт такого человека в ринге. Мурат Гассиев

«Он пошел налево, я — направо»: Гассиев сравнил свою карьеру с путем Усика.