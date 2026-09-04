Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-14, 23 КО) для Seconds Out поделился мыслями о будущем супертяжеловесов.

Если не считать Александра Усика, является ли Даниэль Дюбуа сейчас лучшим супертяжеловесом в мире.

«Нет, им является Кабайел. Он непобежденный».

Сейчас все обсуждают возможный реванш Хрговича и Дюбуа. Объединительный бой сейчас имеет много смысла. Хргович сказал, что был травмирован в их первом бою. Кто победит в реванше?

«Я выберу своего черного брата Даниэля. Но на этот раз это будет нелегко. Это будет нелегкая победа. Это будет трудная победа, потому что Хргович много двигается и его комбинация джеб-кросс очень хороша».

Мне кажется, и исправьте меня, если я ошибаюсь, но если мы заглянем далеко вперед, следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе будет Агит Кабайел?

«Нет, потому что это сейчас он непобежденный. Значит, он не будет следующим абсолютным чемпионом. Я считаю, что абсолютным чемпионом станет Мозес Итаума. У него был плохой вечер, но я верю, что он станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе».

Напомним, Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе.