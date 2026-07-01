Гассиев стал полноценным чемпионом мира по версии WBA после отказа Усика от титулов
Следующий бой россиянин проведет 11 июля
около 2 часов назадПодписаться в
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) перевела россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО) из статуса регулярного чемпиона в статус полноценного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Организация опубликовала обновленный рейтинг супертяжеловесов, где Гассиев теперь указан единственным обладателем титула. Предыдущий лидер дивизиона, украинец Александр Усик (25-0, 16 КО), полностью выбыл из табеля о рангах из-за официального решения освободить свои чемпионские пояса.
Свой следующий поединок Гассиев проведет 11 июля в Москве против французского боксера Тони Йоки (15-3, 12 КО).
The Ring обновил рейтинг P4P: Усик сохранил позицию, Эннис вошел в топ-10.
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