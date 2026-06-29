Владимир Кириченко

Известный британский промоутер Эдди Хирн для Pro Boxing Fans поделился мыслями о возможном поединке бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) против экс-чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Ранее, кажется, на DAZN вы говорили, что следующим соперником Усика будет Уайлдер. Вы удивлены, что он выбрал этот путь?

«Он просто выберет лучшее предложение. Он какое-то время говорил, что хочет включить Уайлдера в свое резюме. Знаете, я был довольно удивлен, так как думал, что он будет драться с Рико, но потом подумал, что ни один следующий бой Усика не будет за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Возможно, это будет за пояс Zuffa или что-то подобное.

Просто если Усик будет драться с Рико, а звание чемпиона мира в супертяжелом весе не будет на кону... Частью раскрутки этого боя является мысль, что если Рико победит, он станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Но я думаю, что это хорошо для дивизиона, потому что мы увидим трех или четырех новых чемпионов, что будет интересно».

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