Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе американец Ричардсон Хитчинс (21-0, 8 КО) провел свой дебютный бой в промоушене Zuffa.

Ночью 27 июля на шоу Zuffa Boxing 09 в Нью-Йорке в поединке в полусреднем весе 28-летний Хитчинс встретился с мексиканцем Рикардо Саласом (24-3-2, 18 КО).

Бой завершился победой Ричардсона единогласным решением судей – все трое начислили 100:90 в пользу экс-чемпиона.

Для Хитчинса это был первый поединок с июня прошлого года, когда он нокаутировал бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джордж Камбососа.

Салас прервал свою серию из 10 поединков подряд без поражений, которая длилась с декабря 2022 года.

В феврале этого года Хитчинс снялся с титульного поединка против Оскара Дуартэ из-за болезни. Американец должен был защищать титул чемпиона IBF в первом полусреднем весе, который он позже сделал вакантным, чтобы подняться в весе.

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