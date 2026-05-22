Известный нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился мыслями о том, какой может быть его потенциальная победа над Александром Усиком (24-0, 15 КО) в будущем боксерском поединке.

Как победить Усика? Как по мне, главное — победить, а уж как это произойдет — увидим. Если нокаут — то нокаут, если решением — то решением. Если решением и я побеждаю — вау.

Я противостою лучшему бойцу независимо от весовых категорий в мире на протяжении последних лет и побеждаю после 12 раундов. Он попробует все, но не сможет победить — это мне подходит, – передает слова Верховена «Суспільне Спорт».