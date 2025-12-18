Промоутер Уордели: «Усику придется проводить обязательные защиты»
Уоррен намекнул, что украинец может потерять не только пояс WBO
около 21 часа назад
Фото: Getty Images
Промоутер Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что у британца нет проблем с поиском соперников на фоне получения титула WBO от Александра Усика (24-0, 15 KO). Функционера цитирует vringe.com:
У Фабио много вариантов. Множество бойцов жаждут боя за чемпионский титул. А тем временем Усику придется проводить обязательные защиты по другим версиям. Я сейчас не вспомню, кто там следующий в очереди.
Напомним, что в Крыму отобрали имущество Усика.
