Чемпион мира по версиям WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) рассказал, куда перераспределяет заработанные средства. Украинца цитирует nv.ua:

На сегодняшний момент у меня есть немного бизнеса. У меня есть компания Ready2Fight, которая работает не только с боксом. Что мы делаем? Мы можем вести спортсмена как промоутеры – адвокатские решения, менеджерские. Найти тренера, врача. То есть сформировать команду. Кроме этого, еще изготовление вещей для спорта, экипировка

Немного строим. Я вкладываю немного в строительство, там, где тепло. Есть завод по переработке стекла. И немного, естественно, какие-то ценные бумаги, машины эксклюзивные. Немного бизнесом интересуюсь больше, чем интересовался, например, пять лет назад. Потому что понимаю, что я зарабатываю деньги, и они должны работать, просто покупать себе какие-то бриллианты, золото, еще что-то и кайфовать – я не такой человек, мне хвастаться не очень нравится.